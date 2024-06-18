2024-06-18 02:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بنشوب حريق في محال تجارية بمحافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق التهم عدة محال في شارع الجزائر، من دون معرفة تفاصيل أكثر.

ويأتي الحادث بعد يوم من حريق نشب في الطوابق العليا من "شنشل مول" في البصرة.

وتُرجع مديرية الدفاع المدني تزايد حوادث الحرائق في العراق إلى البناء بألواح "الساندوتش بانل" (Sandwich panel) سريع الاشتعال، ونقص التزام شروط السلامة وقواعدها في البنايات.