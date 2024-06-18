النفط يتراجع نتيجة توقعات حذرة للطلب

2024-06-18 08:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مكاسب في الجلسة السابقة، إذ ظلت الأسواق حذرة بشأن آفاق نمو الطلب العالمي وسط توقعات بزيادة الإمدادات.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 13 سنتا أو 0.15 بالمئة إلى 84.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0316 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.17%، إلى 80.19 دولارا للبرميل.

وربح الخامان القياسيان حوالي 2% يوم الاثنين، ليغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات اليوم الاثنين أن إنتاج مصافي تكرير النفط في الصين انخفض 1.8% عن مستوياته قبل عام في مايو/أيار، إذ أجرت مصافي التكرير إصلاحات صيانة مزمعة وتعرضت هوامش المعالجة لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الخام.

وتتطلع الأسواق أيضًا إلى المزيد من الأدلة حول أسعار الفائدة، وكيف سيتطور وضع الطلب الأمريكي، حيث سيتحدث العديد من ممثلي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الثلاثاء.