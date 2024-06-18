اليوم .. البرتغال المدججة بالنجوم تواجه التشيك في يورو 2024

2024-06-18 08:54:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيبدأ منتخب البرتغال غمار بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بألمانيا، اليوم الثلاثاء، بمواجهة نظيره التشيكي، ضمن منافسات المجموعة السادسة (F) التي تضم أيضا منتخبي جورجيا وتركيا.ويدير مباراة البرتغال والتشيك طاقم تحكيم إيطالي بقيادة حكم الساحة ماركو غويدا، الذي سيطلق صفارة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب (ريد بول ارينا) بمدينة ليبتزيغ الألمانية.ويعد المنتخب البرتغالي أحد أبر المرشحين لنيل اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج به لأول مرة قبل 8 سنوات، على فرنسا منظمة البطولة في المباراة النهائية لـ(يورو 2016).ويملك المنتخب البرتغالي تشكيلة مدججة بالنجوم في كل الخطوط، على رأسها الأسطورة كريستيانو رونالدو (39 عاما) قائد الفريق وهدافه التاريخي، حيث يستعد مهاجم النصر السعودي لمشاركته السادسة في البطولة القارية المرموقة.وبخلاف رونالدو فإن الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال يملك أسلحة هجومية بارزة مثل رافائيل لياو وجواو فيليكس وبرناردو سيلفا وغونسالو راموس وديوغو جوتا، إضافة إلى نجمي الوسط برونو فيرنانديز وفيتينيا مع الظهير الأيمن جواو كانسيلو، وأيضا صخرة الدفاع روبن دياز والمخضرم كليبر بيبي البالغ من العمر 41 عاما.ويتفوق المنتخب البرتغالي في المواجهات المباشرة على نظيره التشيكي بتحقيقه الفوز عليه في آخر 4 مباريات مقابل خسارة وحيدة.وسيلتقي المنتخبان في بطولة كأس أمم أوروبا للمرة الرابعة، حيث حقق منتخب التشيك فوزه الوحيد بهدف في ربع نهائي يورو 1996، في حين فاز منتخب البرتغال بنتيجة (3-1) في دور المجموعات خلال "يورو 2008"، قبل أن يكرر تفوقه بهدف على التشيك في الدور ربع النهائي لـ"يورو 2012".المصدر: روسيا اليوم