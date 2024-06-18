مخاوف من غياب مبابي لنهاية اليورو

2024-06-18 09:30:03 - المصدر: واع

متابعة-واعأثار كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا المخاوف بعد إصابته أمام النمسا مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة يورو 2024.وذكرت شبكة "GFFN" الفرنسية أن هناك اشتباهاً في إصابة مبابي بكسر في أنفه بعد الاصطدام بالكتف الأيسر للمدافع النمساوي كيفن دانسو.وأضافت أن هناك ترقباً بشأن تأثير هذه الإصابة على مبابي وقدرته على استكمال مشوار البطولة مع الديوك.وأصيب قائد منتخب فرنسا في الأمتار الأخيرة من المباراة ليدفع ديديه ديشامب المدير الفني لاستبداله في الدقيقة 90 ويشارك مكانه أوليفييه جيرو.وفاز منتخب فرنسا على النمسا بهدف ذاتي سجله ماكس ووبر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 38.المصدر : كورة