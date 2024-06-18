يورو 2024.. البرتغال تواجه التشيك وتركيا تخشى المفاجآت

2024-06-18 09:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تتواصل، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا حيث تقام مواجهتان.

ويلتقي في المباراة الاولى التي تقام لحساب المجموعة السادسة المنتخب التركي، مع الضيف الجديد على البطولة منتخب جورجيا، فيما يصطدم المنتخب البرتغالي في مباراة قوية لحساب نفس المجموعة مع المنتخب التشيكي.

ويشار الى أنه يشارك في البطولة الأوروبية 24 منتخبا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، وتنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.

ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو/ تموز القادم.

المصدر: وكالات



