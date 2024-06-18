طقس العراق.. ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة مصحوب بأمطار في المناطق الغربية والشمالية

2024-06-18 10:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا في درجات الحرارة مصحوب بأمطار في المناطق الغربية والشماليةوقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً حاراً مع بعض القطع من الغيوم في الأجزاء الشرقية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ومدى الرؤية (8-10) كم".وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً حاراً مع بعض القطع من الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة ومدى الرؤية (8-10) كم.وأشارت إلى أن" الجمعة المقبل، سيكون الطقس حاراً مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومدى الرؤية (8-10) كم ".وأوضحت أن" الحالة الجوية المتوقعة للبلاد يوم السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً حاراً مع تصاعد للغبار في بعض الأماكن ومدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (3-5) كم ".وذكرت أن" محافظات واسط وميسان وكربلاء المقدسة والديوانية وذي قار والمثنى والبصرة ستسجل نصف درجة الغليان اليوم الثلاثاء.