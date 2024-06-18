2024-06-18 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ(33) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " ملعب الساحر احمد راضي سيشهد لقاء أصحاب الأرض فريق الكرخ مع نظيره الكهرباء في الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصراً بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل منهما، وفي نفس التوقيت يستضيف ملعب الكوت مباراة فريق القاسم مع أمانة بغداد بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز القاسم بهدف دون رد ".وأضاف أن "فريق الزوراء سيضيف على ملعبه نظيره كربلاء في الساعة السابعة والنصف مساءً بعد أن انتهت مباراة الذهاب بتفوق كربلاء بهدف نظيف، فيما يشهد ملعب الشعب الدولي لقاء فريق النجف مع نظيره الحدود بعد انتهاء مباراة الذهاب بتفوق النجف بثلاثية نظيفة".وأوضح أن "ملعب الفيحاء سيشهد في التوقيت ذاته مباراة الميناء البصري مع فريق نفط الوسط بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي من دون أهداف".