2024-06-18 11:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الأولى، كأكثر دولة عربية تطويراً لخطوط أنابيب النفط، وفقاً لبيانات صادرة عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور المتخصصة (Global Energy Monitor)، حتى مايو/أيار 2024.

ويأتي الخليج العربي من بين أهم المناطق التي تشهد مشروعات بناء خطوط أنابيب النفط عالميًا، في ظل الدور القيادي الذي تؤديه في السوق العالمية مع امتلاكها احتياطيات ضخمة من الخام.

وتصدر العراق، مقدمة قائمة أكثر الدول العربية تطويرًا لخطوط أنابيب النفط، وتصل مشروعات خطوط أنابيب النفط -المقترحة وتحت الإنشاء- إلى 3.83 ألف كيلومتر، مقسمة بين 75 كيلومترًا تحت الإنشاء، و3.756 ألف كيلومتر مقترحة.

ومن المقرر تنفيذ مشروع أنبوب التصدير البحري البالغ تكلفته الاستثمارية 416.9 مليون دولار خلال عامي 2024 و2025، على أن تنفذه شركة رويال بوسكاليس الهولندية.

ويأتي ذلك مع تنفيذ البلاد خطط لزيادة إنتاجها من النفط إلى 8 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، ليسهم ذلك في تصدر العراق قائمة أكثر الدول العربية تطويرًا لخطوط أنابيب النفط.

يُشار إلى أن العراق يمتلك نحو 15 خطًا لنقل النفط بطول 2.09 ألف ميل، و10 خطوط بطول 1.53 ألف ميل لنقل المشتقات النفطية، بحسب البيانات الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك).