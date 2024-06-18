أربيل.. توزيع 3 أطنان من لحوم "الأضاحي" بين عمال البيئة (صور)

2024-06-18 11:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفذت إحدى المنظمات الإنسانية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عملية توزيع حوالي 3 أطنان من لحوم الأضاحي، على العاملين في مجال البيئة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه بدأت اليوم منظمة أكشن فور هيومانيتي، للتوعية البيئية بإشراف مكتب المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان، بتوزيع لحوم الأضاحي على أكثر من 1000 من العاملين في مجال البيئة في طريق جال أفيري بمحافظة أربيل.

ولفت إلى أن حصة العامل الواحد هي عبارة عن ثلاثة كيلوغرامات من الأضاحي، مبيناً أنه في المجمل تم توزيع حوالي ثلاثة أطنان من لحوم الأضاحي على العمال منذ أول يوم عيد الأضحى، كما تم ذبح آلاف الحيوانات الصغيرة وتوزيعها على الفقراء.