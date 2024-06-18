بأقل من 24 ساعة.. الإطاحة بمجرم قتل ابنته وأصاب زوجته في ميسان

2024-06-18 11:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، تمكن مفارزها الأمنية من القبض على المتهم الذي قتل ابنته وأصاب زوجته بجروح بليغة في احدى مناطق مدينة العمارة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنها "استخبرت وجود حادث قتل في منطقة الجبيسة بمدينة العمارة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص بإشراف قائد شرطة المحافظة علي حسن المياحي والانتقال إلى مكان الحادث وضرب طوق أمني، حيث وجدت جثت الفتاة البالغة من العمر 14 عاما وهي مطعونة بسكين وكذلك والدتها المصابة فيما لاذ الجاني بالفرار".

وأضافت، إن "الفريق المتكون من قسم شرطة الكرامة والشرطة الاتحادية واستخبارات ومكافحة إرهاب قاطع البلدة واستخبارات قاطع الكرامة قام بمداهمة بعض الدور التي تم الاستدلال عليها كونها تعود إلى اخوانه وأخواته ولم يتم العثور عليه، لكن بعد المرابطة ونصب الكمائن في محيط المنطقة تمكنت القوة من إلقاء القبض على المتهم".

وأشارت إلى "اقتياده إلى مركز الاحتجاز الأمني لإكمال الإجراءات القانونية ومعرفة ملابسات الحادث".