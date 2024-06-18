2024-06-18 11:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، ضبط 20 طناً من الادوية المهربة ومنتهية الصلاحية في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني وبالتنسيق مع فرق الرقابة الصحية، تمكن من ضبط مذخرٍ وهميٍ عبارة عن دار في منطقة الغدير يحتوي (20) طناً من الأدوية والعقاقير المهربة ومنتهية الصلاحية".

وأضاف، إنه "تم ضبط (9367) علبة دوائية مجهولة المصدر لا تحتوي على أوراق أصولية داخل مذخر للأدوية واقع في حي حطين".

وأكد البيان أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المذخرين وإحالة صاحبهما إلى الجهات القضائية المختصة ومصادرة الأدوية المضبوطة والتحفظ أصولياً على الكميات أخرى".