دوري نجوم العراق.. 5 مباريات في افتتاح الجولة الـ33 اليوم

2024-06-18 11:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنطلق، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، منافسات الجولة الـ(33) من دوري نجوم العراق، بإقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات.

ويستضيف ملعب الساحر احمد راضي لقاء أصحاب الأرض فريق الكرخ مع نظيره الكهرباء في الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصراً، وفي نفس التوقيت يستضيف ملعب الكوت مباراة فريق القاسم مع أمانة بغداد.

ويلتقي فريق الميناء على ملعب الفيحاء فريق نفط الوسط، فيما يستضيف فريق الزوراء على ملعبه نادي كربلاء في الساعة السابعة والنصف، فيما يشهد ملعب الشعب الدولي لقاء فريق النجف مع الحدود.



