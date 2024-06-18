ضبط أكبر كمية من الأدوية مجهولة المصدر في بغداد

2024-06-18 11:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن العراقي، يوم الثلاثاء، ضبط 20 طناً وأكثر من 9 آلاف علبة دوائية مجهولة المصدر في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مفارز الأمن الاقتصادي وبالتنسيق مع فرق الرقابة الصحية، ضبطت مذخراً وهمياً عبارة عن دار في منطقة الغدير يحتوي (20) طناً من الأدوية والعقاقير المهربة ومنتهية الصلاحية".

وأضاف البيان، أن "القوة ضبطت (9367) علبة دوائية مجهولة المصدر لا تحتوي على أوراق أصولية داخل مذخر للأدوية واقع في حي حطين".

وأكد الجهاز، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المذخرين، وإحالة صاحبهما إلى الجهات القضائية المختصة، ومصادرة الأدوية المضبوطة، والتحفظ أصولياً على الكميات أخرى.