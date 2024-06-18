اليوم .. الشرطة يواجه الكرخ في دوري الرديف

2024-06-18 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيلتقي عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء وفي ملعب أمانة بغداد رديف الشرطة مع نظيره الكرخ لحساب منافسات الجولة الثانية من دوري الرديف العراقي للموسم الحالي (2023-2024).وذكر بيان الدائرة الإعلامية لنادي الشرطة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رديف الشرطة لكرة القدم يدخل المباراة بكل حماسة وتفاؤل لمواجهة نظيره الكرخ ويسعى إلى مواصلة نغمة الانتصارات، بعد أن حقق فوزاً ساحقاً على فريق الصناعة بستة أهداف من دون رد في الجولة الماضية".وأضاف أن "الفريق أنهى تحضيراته بنجاح وثقة بعد أداء تدريبي مكثف، حيث يتطلع اللاعبون إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي والابتعاد في صدارة ترتيب الدوري، ويأمل الفريق باستمرار تألقه وتحقيق النقاط الثلاث في هذه المباراة المرتقبة لتعزيز طموحاته في المنافسة على لقب البطولة".