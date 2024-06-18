وزير التعليم يعلن عن مسارات الاستراتيجية المعدة في تعزيز الكفاءات واعتماد عملية بولونيا

2024-06-18 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي العمل على وفق مسارات استراتيجية مهمة تتعلق بتعزيز الكفاءات الداخلية للمؤسسات الجامعية".وقال العبودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الثلاثاء: إن "الوزارة تعمل على وفق مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق وتسير حسب صلاحياتها العلمية والقانونية والإجرائية المستندة الى البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري في تطوير وتعزيز الكفاءة الداخلية للجامعات عن طريق تحديث بيئتها وتوسيعها بما يناسب مؤشرات زيادة الأعداد المتوقعة للعام الدراسي المقبل وإرساء مشاريع البنى التحتية وافتتاح الكليات والمختبرات الجديدة والمضي بمواكبة متغيرات المعرفة الأكاديمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واعتماد عملية بولونيا في التخصصات العلمية والتقنية والهندسية وتعضيد مسار البحوث العلمية والنشر العالمي.وأضاف أن " وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهتمة اهتماما كبيرا بالنهوض بالبنى التحتية وتفعيل المشاريع وتقع على عاتقها مسؤولية نوعية تتكامل مع مؤسسات الدولة في تحقيق سياسة ورؤية الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء الذي أطلق على عام 2024 عام الإنجازات، مشيرا إلى وضع حجر الأساس لمشاريع مهمة من خلال التنسيق بين الجامعات والمحافظات".