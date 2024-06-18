الجمارك: ضبط أكثر من 3 ملايين من الحبوب المخدرة خلال عام

2024-06-18 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأعلنت الهيئة العامة للجمارك،اليوم الثلاثاء، عن مجمل عمليات الضبط في منافذها خلال العام الماضي من ضمنها أكثر من 3 ملايين ونصف المليون من الحبوب المخدرة.وقال رئيس الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي،لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن"الهيئة العامة للجمارك نفذت العشرات من عمليات الضبط منها متعلق بالأدوية والأخرى ببضائع مخالفة" ،مبيناً أن" قسم مكافحة التهريب قام بأكثر من سبعة آلاف و500 عملية تحرٍ في جميع المنافذ".وأضاف العكيلي أن" الهيئة تمكنت من ضبط أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون حبة (كبتاجون) في أحد المنافذ كانت مخبأة بين صناديق التفاح"، مشيراً الى أن" الهيئة تقوم بعرض المواد المشتبه بها على الجهات المعنية بالفحص ومن ثم إحالتها الى القضاء أو مكتب مكافحة المخدرات ".