شرطة النجف توضح بشأن اغتيال رئيس جهاز تحقيق الجرائم الخاصة بأزلام النظام البائد

2024-06-18 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

نفت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، الانباء المتداولة منذ يوم امس في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن محاولة لاغتيال رئيس جهاز تحقيق الجرائم الخاصة بأزلام النظام البائد.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "ننفي المنشور المتداول في صفحات التواصل الاجتماعي والذي تناول خبرا عن محاولة لاغتيال رئيس جهاز تحقيق الجرائم الخاصة بأزلام النظام البائد قرب مطار النجف الأشرف".

وأضافت: "تحتفظ قيادة الشرطة بحقها القانوني في مقاضاة من ينشر أخبارا كاذبة، ونهيب بجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر الأخبار المضللة والتأكد من المعلومة قبل نشرها".