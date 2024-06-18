النزاهة تطيح بمتهم انتحل صفة مدير مكتبها في الأنبار

2024-06-18 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الأنبار، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، الإيقاع بأحد المُتَّهمين بانتحال صفة مدير مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة؛ لتحقيق مآرب شخصيَّةٍ.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تلقَّى معلوماتٍ تفيد بوجود شخصٍ ينتحل صفة مدير المكتب، ويقوم بمساومة بعض الأشخاص؛ لغرض تنظيم وتمشية معاملاتٍ لذوي الإعاقة في الأنبار مقابل مبالغ ماليَّـةٍ".

وأضاف، إن "فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار بادر، فور استحصال الأمر القضائيِّ، إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهم، وتمكَّن من الإيقاع به مُتلبِّساً بالجرم المشهود، أثناء تلقِّيه مبلغاً مالياً ناهز مليون دينار؛ وذلك مقابل تمشية معاملةٍ لأحد المُواطنين من ذوي الإعاقة".

وأشار الى أن "الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ من أجل عرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهم".