2024-06-18 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلن جهاز الأمن الوطني عن ضبط 20 طناً من الأدوية مجهولة المصدر في بغداد، فيما أكد تحفظه على 9 آلاف علبة دوائية.وذكر جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن" مفارز الأمن الاقتصادي في الجهاز وبالتنسيق مع فرق الرقابة الصحية تمكنت من ضبط مذخرٍ وهميٍ عبارة عن دار في منطقة الغدير يحتوي على(20) طناً من الأدوية والعقاقير المهربة ومنتهية الصلاحية".وأضاف البيان أنه "كما تم ضبط (9367) علبة دوائية مجهولة المصدر لا تحتوي على أوراق أصولية داخل مذخر للأدوية واقع في حي حطين، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المذخرين وإحالة صاحبهما إلى الجهات القضائية المختصة ومصادرة الأدوية المضبوطة والتحفظ أصولياً على الكميات الأخرى".