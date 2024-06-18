جريمتا قتل "مراهقة" وسرقة واعتقال متهمين في بغداد ومحافظتين

2024-06-18 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت القوات الأمنية، في بغداد وعدد من المحافظات، حوادث أمنية يوم الثلاثاء، شملت القبض على إرهابي و18 مطلوباً، إضافة إلى حادث قتل أب لابنته المراهقة.

وقال إعلام عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة تلقي القبض على (18) متهماً ومطلوباً للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالتزوير، وتضبط (6) مسدسات و(8) بنادق مختلفة الأنواع وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية مع كمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية".

ولفت إلى أن "هذه الواجبات تأتي بالتزامن مع انطلاق الخطة الامنية الخاصة بعيد الاضحى المبارك، من خلال مفارزها المفاجئة (الوقتية) المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة".

من جانبها أطاحت مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي، بعنصر إرهابي خطير في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية إن "الإرهابي يعد من أحد أبرز عناصر عصابات داعش الارهابية في محافظة صلاح الدين، حيث تمت العملية بالاشتراك مع قسم استخبارات صلاح الدين وقوى من مديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين".

في حين أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء عن تمكن مفارزها الأمنية من القبض على متهم قام بقتل ابنته وأصاب زوجته بجروح بليغة في احدى مناطق مدينة العمارة.

وذكرت القيادة في بيان لها إنها فور استخبارها بـ"وجود حادث قتل في منطقة الجبيسة على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن المياحي والانتقال إلى مكان الحادث وضرب طوق امني حيث وجدت جثة الفتاة البالغة من العمر 14 عام وهي مطعونة بسكين وكذلك والدتها المصابة فيما لاذ الجاني بالفرار".

واضافت القيادة ان "الفريق المتكون من قسم شرطة الكرامة والشرطة الاتحادية واستخبارات ومكافحة ارهاب قاطع البلدة واستخبارات قاطع الكرامة قام بمداهمة بعض الدور التي تم الاستدلال عليها كونها تعود إلى اخوانه وأخواته ولم يتم العثور عليه".

وتابعت: "بعد المرابطة ونصب الكمائن في محيط المنطقة تمكنت القوة من إلقاء القبض على المتهم، واقتياده إلى مركز الاحتجاز الامني لإكمال الإجراءات القانونية ومعرفة ملابسات الحادث".

وفي حادثة أخرى حضر إلى مكتب مكافحة إجرام المحمودية المشتكي (ع. أ. ع ح) من مواليد 1993 يسكن في بغداد منطقة الجادرية ويعمل دكتور صاحب صيدلية مدعيا بالساعة 345 في يوم غد الاثنين، قيام ثلاثة أشخاص بسرقة صيدليته التي تحمل اسم الصحة الدائمة، الواقعة ضمن قاطع المسؤولية منطقة كويريش حي الربيع، عن طريق كسر القفل والدخول إلى الصيدلية".

ولفت المشتكي إلى سرقة مبلغ ما يقارب 30 مليون دينار عراقي ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وجاري متابعة باقي كاميرات المراقبة القريبة من محل الحادث.