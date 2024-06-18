2024-06-18 13:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا في درجات الحرارة مصحوب بأمطار في المناطق الغربية والشمالية وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان” إن “الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً حاراً مع بعض القطع من الغيوم في الأجزاء الشرقية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق […]

ظهرت المقالة الانواء الجوية: ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة مصحوب بأمطار في المناطق الغربية والشمالية أولاً على ايشان.