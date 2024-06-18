2024-06-18 13:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، عن مجمل عمليات الضبط في منافذها خلال العام الماضي من ضمنها أكثر من 3 ملايين ونصف المليون من الحبوب المخدرة. وقال رئيس الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي، في تصريح صحفي، إن”الهيئة العامة للجمارك نفذت العشرات من عمليات الضبط منها متعلق بالأدوية والأخرى ببضائع مخالفة” ،مبيناً أن” قسم مكافحة […]

ظهرت المقالة الجمارك العراقية تعلن ضبط أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة خلال عام واحد أولاً على ايشان.