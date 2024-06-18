2024-06-18 13:00:08 - المصدر: منصة إيشان

في جريمة مروعة هزت الشارع المصري والعراقي، أقدم مواطن مصري مقيم في العراق على قتل 4 مصريين في مدينة البصرة جنوب البلاد. وأكدت قيادة شرطة البصرة، أن عناصر الشرطة ألقت القبض على متهم مصري الجنسية قتل أربعة مصريين آخرين وقطع جثثهم وألقاها في مكبين للنفايات في منطقتي الطويسة ودور النفط. وقالت قيادة شرطة البصرة […]

ظهرت المقالة مصري يقتل 4 مصريين في البصرة ويقطع جثثهم ويرميها في مكبات النفايات أولاً على ايشان.