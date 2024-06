الناصرية رابع أعلى مدينة في العالم بدرجات حرارة

2024-06-18 13:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:سجلت مدينة الناصرية العراقية رابع أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك وفقًا لمؤشر محطة بلاسيرفيلي الأمريكي. وبحسب بيانات المؤشر الامريكي الذي رصدتها شبكة اخبار الناصرية فقد بلغت درجة الحرارة يوم امس في الناصرية 50 درجة مئوية، متساوية مع مدينة العمارة العراقية، التي احتلت...

