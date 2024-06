حملة مكافحة الكلاب السائبة في الناصرية تقضي على 84 كلبا في يومها الاول

2024-06-18 13:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت اللجنة المكلفة بمكافحة الكلاب السائبة في الناصرية عن تحقيق نتائج إيجابية في اليوم الأول من حملتها، حيث تم القضاء على 84 كلبا في بعض احياء المدينة. وبحسب وثيقة اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية فان الحملة في يومها الاول قضت على 37 كلبا سائبا في حي أور و47...

