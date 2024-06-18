فصيل عراقي "يزف بشرى لأنصاره": أدرجنا على لائحة الإرهاب

2024-06-18 13:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علق فصيل "أنصار الله الأوفياء"، يوم الثلاثاء، على قرار إدراجه وأمينه العام حيدر الغراوي، على لائحة الإرهاب، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن "حركة أنصار الله الأوفياء"، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز: "نزف إلى شعبنا الأبي بشرى التسمية الجائرة الصادرة عن خارجية الشيطان الأكبر (أمريكا) بحق الشيخ حيدر الغراوي والحركة".

وأضاف البيان، أن "وصفهم بالإرهاب ماهو إلا إعتراف ضمني بنضالهم البطولي ودفاعهم الشريف عن حقوق الشعوب المستضعفة ودليل على إن الشيخ حيدر الغراوي وحركة أنصار الله الأوفياء يمثلون رموزاً للشجاعة والكرامة، وقد واجهوا التحديات والتضحيات بقلوب مؤمنة وعزيمة لا تلين، وأن اتهامهم بالإرهاب ليس سوى وسام شرف وعز يعلقه التاريخ على صدورهم، تأكيداً على أنهم على الطريق الصحيح في الدفاع عن قضايا أمتهم العادلة".

واعتبر البيان، هذه التسمية "اعترافاً بقوة تأثيرهم وإصرارهم على مقاومة الظلم والاستبداد"، وأن "هذه المحاولات اليائسة لتشويه سمعتهم لن تزيدهم إلا إصراراً وعزيمة على مواصلة نضالهم المشروع".