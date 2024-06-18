إنطلاق دورة ترخيص حكام ومشغلي الإعادة VAR

2024-06-18 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أقامت لجنة الحكام في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة في مقر الاتحاد، دورة ترخيص حكام الڤار الجدد (B2)، وأيضاً الكورس الثاني لمشغلي الإعادة VAR والتي تقام للفترة من 18 ولغاية 2024/6/22 ، ويحاضر فيها المحاضرون الدوليون علي الطريفي وإسماعيل الحافي والدكتور نجاح رحم، ومحاضر تقنية VAR هادي البقاعي.

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" الدورة افتتحت بحضور عضو الاتحاد العراقيّ لكرة القدم غالب الزاملي، ونائب رئيس لجنة الحكام الدكتور محمد كاظم عرب، ومدير دائرة الحكام علي صباح ومسؤول تقنية VAR علي كريم، ويشارك في الدورة 23 حكماً، و13مشغلاً".

وقال الزاملي: إن "اتحاد الكرة يولي اهتماماً كبيراً لتطوير قدرات الحكام لأنهم الركيزة الأساسية للارتقاء بالمُستوى العام للمباريات".

وأضاف: "نعمل على إقامة الدورات التطويريّة في تقنية VAR بحضور المحاضرين الدوليين لزيادة خبرة حكامنا، والوصول بهم الى المستوى الذي يؤهلهم لقيادة المباريات إلى بر الأمان، مطالباً من المشاركين الاستفادة القصوى من المحاضرات، والتركيز والدقة في التعاطي مع مفرداتها، مع الأمنياتِ بالتوفيق في مشوارهم التحكيميّ".

من جهته، قال نائب رئيس الحكام في الاتحاد الدكتور محمد كاظم عرب: "أشكرُ الاتحادَ على دعمه الكبير لتطوير قدراتِ الحكام في مجال تقنية VAR، وأتمنى من المشاركين الاستفادةَ من المحاضرات بوجودِ المحاضرين الدوليين علي الطريفي وإسماعيل الحافي والبقاعي ونجاح رحم، لتطوير أدائهم في المبارياتِ، والتعرف على الحالاتِ التي تستحقُ تدخل VAR، والتعاون بين الحكام لقيادةِ المباريات بنجاحٍ تام".