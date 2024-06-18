القوات الامنية العراقية تلقي القبض على عشرات المتهمين

2024-06-18 13:30:06 - المصدر: قناة الثامنة

القت القوات الامنية العراقية خلال الساعات الماضية القبض على عشرات المتهمين ضمن عمليات مختلفة. واعلنت وزارة الداخلية في بيان انه خلال الجهد الأمني المستمر الذي تنفذه قطعات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري والقطعات الأمنية العاملة في تنفيذ مذكرات القبض على الخارجين عن القانون ضمن قواطع المسؤولية في مناطق (سبع قصور ، ام الكبر والغزلان ، الرشاد ، الطالبية ، الحسينية) ببغداد، تم إلقاء القبض على 24 متهماً وفق المواد القانونية ( مخدرات ، مشاجرة ، اعتداء ، سرقة ، مخالفين لشروط الاقامة)، وضبط ( 3 بندقية كلاشنكوف ، مسدس ، 3مخزن عتاد ، 45 اطلاقة