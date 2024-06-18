2024-06-18 13:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثانية بأكبر الدول العربية امتلاكًا لسعة الطاقة الكهرومائية قيد التشغيل وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور.

ويبلغ إجمالي سعة الطاقة الكهرومائية قيد التشغيل في 7 دول عربية (مصر والعراق والسودان وسوريا والمغرب ولبنان والجزائر)، أكثر من 10.2 غيغاواط.

وتصدّرت مصر قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا لسعة الطاقة الكهرومائية التشغيلية، إذ بلغت 2.778 غيغاواط، وفي الترتيب الثاني بالقائمة جاء العراق بسعة استقرت عند 2.436 غيغاواط، تلاه في المركز الثالث السودان بطاقة كهرومائية تصل إلى 1.85 غيغاواط.

ورابعًا، حلّت سوريا في قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا لسعة الطاقة الكهرومائية بسعة تشغيلية 1.585 غيغاواط، وفي المركز الخامس جاء المغرب بطاقة بلغت 1.395 غيغاواط.

كما جاء لبنان في القائمة بسعة طاقة كهرومائية تشغيلية بلغت 0.108 غيغاواط، وأخيرًا حلّت الجزائر في قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا لسعة الطاقة الكهرومائية بقدرة تبلغ 0.100 غيغاواط.