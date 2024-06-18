الأنبار: كميات الحنطة فاقت المستوى الخزني للسايلوات

2024-06-18 14:18:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع - أحمد الدليمي

أكدت لجنة الزراعة في مجلس محافظة الأنبار اتخاذ إجراءات سريعة وطارئة لاستيعاب واستلام كميات حبوب الحنطة الكبيرة التي فاقت المستوى الخزني للسايلوات.

وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الأنبار أيوب يوسف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: إن" الموسم الزراعي هذا العام هو موسم وفير وبعد اطلاق رئيس الوزراء موسم الحصاد والتسويق من محافظة الأنبار باشرنا بمتابعة مرحلة الحصاد والتسويق"، مؤكداً وجود 4 مراكز تسويقية في المحافظة هي سايلو الرمادي، وسايلو 7 كيلو، وسايلو الخيرات في قضاء الگرمة، وسايلو عنه، مبيناً أن مراكز تسويق الرمادي، و7 كيلو بلغت طاقتها القصوى وتوقف استلام المحصول فيها".

وأضاف يوسف أن" الحكومة اتخذت بعض الإجراءات السريعة والطارئة لاستيعاب واستلام كميات حبوب الحنطة الكبيرة التي فاقت المستوى الخزني للسايلوات، مؤكداً القيام بعمليات التوسعة وصب الأرضية لمركز سايلو عنه، وتأهيلها لاستيعاب محصول الحنطة لهذا الموسم".

وتابع أنه"حسب الاحصائيات المتوفرة لدينا فإن نسبة محصول الحنطة لهذا الموسم لامست الـ 400 ألف طن، ووصلنا للاكتفاء الذاتي، لافتاً الى أن مبادرة رئيس الوزراء التي أطلقها للفلاحين والمزارعين بتوزيع مرشات محورية كانت سبباً رئيسياً وراء إنجاح هذا الموسم، وساهمت في تحسين كمية الإنتاح وجودة المحصول".

وأكد رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الأنبار أنه" تم تشكيل لجان مشرفة على عمل مراكز استلام الحبوب، وتذليل الصعوبات أمام الفلاحين والمزارعين إن وجدت وتسليمهم مستحقاتهم المالية في نفس اليوم".