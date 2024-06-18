القبض على قاتل ابنته في ميسان وضبط مسافر يحمل كيلوين من الكرستال في الشلامجة

2024-06-18 14:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان اليوم الثلاثاء، القبض على متهم قتل ابنته وأصاب زوجته بجروح بليغة في احدى مناطق مدينة العمارة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "إنها فور استخبارها بوجود حادث قتل في منطقة الجبيسة تم تشكيل فريق عمل مختص والانتقال إلى مكان الحادث وفرض طوق امني، حيث وجدت جثة الفتاة البالغة 14 عاما وهي مطعونة بسكين، وكذلك والدتها المصابة، فيما لاذ الجاني بالفرار".

واضافت القيادة ان "الفريق قام بمداهمة بعض الدور التي تم الاستدلال عليها كونها تعود إلى اخوانه وأخواته ولم يتم العثور عليه، وبعد المرابطة ونصب الكمائن في محيط المنطقة تمكنت القوة من إلقاء القبض على المتهم، واقتياده إلى مركز الاحتجاز الامني لإكمال الإجراءات القانونية ومعرفة ملابسات الحادث".

وفي الشلامجة؛ تمكنت مفارز مركز شرطة الكمارك من ضبط متهم بحوزته (2.2 كغم) من مادة الكرستال المخدرة مخبأة داخل حقيبة ملابس، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه الى الجهات المختصة.