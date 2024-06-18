الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته اكثر من 2 كغم من الكريستال في البصرة

2024-06-18 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، الإطاحة بتاجر مخدرات يحوز أكثر من 2 كغم "كريستال مخدر" في محافظة البصرة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة، تمكنت من ضبط متهم بحوزته (2.2كغم) من مادة الكريستال المخدرة مخبأة داخل حقيبة ملابس".

وأضافت، إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه الى الجهات المختصة".