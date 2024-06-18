الإطاحة بعصابة لسرقة الدراجات النارية في المثنى

2024-06-18 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص متخصصين في سرقة الدراجات النارية.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مكافحة اجرام الرميثة التابعة لقسم مكافحة الاجرام في المثنى، تلقت شكوى من المواطنين حول تعرضهم لحوادث سرقة لمجموعة من الدراجات النارية من قبل أشخاص مجهولين، وعلى الفور، شكّل مدير القسم، وضباط الشعبة فريق عمل لمتابعة القضية، وبعد جمع المعلومات والأدلة وتحريات المصادر الخاصة، تمكن الفريق من تحديد هوية المتهمين ومعرفة أماكن تواجدهم".

وأضافت، إنه "بناءً على ذلك، أصدر قاضي التحقيق أمرًا قضائيًا بحقهم، وتم إلقاء القبض عليهم في وقت قياسي خلال 24 ساعة، واعترف المتهمون صراحة على ارتكاب عدة عمليات سرقة للدراجات النارية المختلفة الأنواع في مدينتي السماوة والرميثة، وهم من ذوي السوابق الإجرامية".

وأشارت الى أنه "تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفقًا لأحكام المادة (446) من قانون العقوبات العراقي".