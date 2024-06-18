2024-06-18 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف ممثل الأفران والمخابز في السليمانية اليوم الثلاثاء، عن برنامج عمل الأفران والمخابز خلال عطلة العيد في محافظة السليمانية وفقا للبرنامج الموضوع لها.

وقال داود عمر المتحدث باسم أصحاب الأفران والمخابز في السليمانية في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إنه "يوجد في السليمانية نحو 260 فرناً ومخبزاً داخل مركز السليمانية وضعنا لها خطة عمل بداء من ثاني أيام العيد".

وأضاف أن "اليوم الأول من العيد كان بمثابة عطلة لأصحاب الأفران وذلك بسبب ارتباط أصحاب الأفران والعاملين فيها بطقوس وعادات العيد، أما اليوم الثاني والثالث فكان العمل في الأفران بنسبة 70٪ ومن الصباح ولغاية الظهر، فيما أكد أن اليوم الرابع سيشهد عودة العمل الطبيعي لجميع الأفران باستثناء من يكون له عملا طارئاً متعلق بترميم أو تطوير مكان العمل".

وبين عمر أن "بعض الأفران عملت بطاقات قصوى بسبب الضغط الحاصل عليها بسبب كثرة أعداد السياح للمحافظة وخصوصا أفران الصمون، ماولّد ضغطاً على الأفران الأخرى في المناطق المجاورة".

وعن الدعم الحكومي لأصحاب الأفران والمخابز أكد المتحدث باسمها انه "لايوجد اي دعم حكومي لنا ولم تقدم أي تسهيلات لعملنا وعملنا وفقا لتوجيهاتنا ومسؤوليتنا نحن".