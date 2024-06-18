مساعد مدرب النجف: عازمون على الفوز رغم تغيير ملعب مباراتنا أمام الحدود

2024-06-18 15:06:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمان

أكد مساعد مدرب فريق النجف لكرة القدم عدي عمران عزم فريقه تحقيق نقاط المباراة الكاملة خلال مواجهته لفريق الحدود اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الـ(33) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).

و قال عمران في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المباراة نقلت الى ملعب الشعب الدولي بسبب أعمال الصيانة في ملعب النجف والتي أبعدت الفريق عن اللعب على ملعبه وأمام جماهيره".

وأضاف أن "فريق النجف جاهز لهذه المباراة خاصة وأنها تأتي بعد التوقف الدولي الأخير وبالرغم من غياب الكابتن عبد الغني شهد بسبب أداء مناسك الحج ، لكن كل الأمور تسير بالطريق الصحيح وعلى نفس الأسلوب وطريقة اللعب،متمنياً أن يظهر الفريق بأفضل حالاته".

وأوضح أنه "بسبب صيانة ملعب النجف تم تغيير مكان المباراة ثلاث مرات وكان المفروض أن تقام على ملعبنا وأمام جمهورنا ونقدم الفوز هديه بسيطة إلى جمهور النجف الوفي، مؤكداً أن الفريق جاهز للمباراة من خلال الإصرار والعزيمة لإحراز النقاط الثلاث".

وبين أن "مباراة اليوم لا تخلو من صعوبة كون فريق الحدود من الفرق المستقرة ويمتلك كل الإمكانيات، لكننا شخصنا نقاط القوة والضعف لديه، لاسيما أن فريقنا سيلعب بكامل نجومه إذ ليس لدينا أي لاعب مصاب والجميع مستعد للمباراة ".