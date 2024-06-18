السوداني يبحث مع وزير سعودي عقد "الجلسة السادسة" لمجلس التنسيق بين بغداد والرياض

2024-06-18 15:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء،مع وزير التجارة في المملكة العربية السعودية ماجد القصبي والوفد المرافق له بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء بحث "سبل تعزيز التعاون المشترك، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لتخفيف حدة التوتر والأزمات التي تواجه المنطقة، وضرورة استمرار الجهود المشتركة لوقف الحرب على غزة بأسرع وقت، وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية".

وأضاف البيان، أن اللقاء شهد مناقشة إجراءات التنسيق بين العراق والسعودية لعقد الدورة السادسة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابقة وفقاً لاختصاص كل لجنة فرعية، ومنها اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية خلال المدة المقبلة، وتحديد موعد انعقادها بالتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، وكذلك مناقشة إنجاز الربط الكهربائي حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، ومتابعة المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ الربط الكهربائي من خلال اللجنة الفنية المعنية".

وبحسب البيان أن السوداني ثمن جهود المملكة العربية السعودية لنجاح مراسم الحج، والإشادة بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج العراقيين، وأكد أهمية إعادة النظر بحصة العراق في العام القادم، بناءً على النسبة السكانية المعتمدة في إحصائيات الأمم المتحدة.

من جانبه؛ "نقل القصبي تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً تطلع حكومته إلى توسعة آفاق التعاون البناء، في مختلف المجالات، وبما يسهم في تعزيز العلاقات بين بغداد والرياض، وتحقيق مصالح شعبي البلدين، وفقا للبيان.