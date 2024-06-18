2024-06-18 15:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

حددت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، موعد بدء التفويج العكسي للحجاج، فيما أشارت الى تحقيق أرقام قياسية في عدد الرحلات الجوية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين سجلا أكبر عدد رحلات جوية خلال أربعة أيام، بدءاً من يوم الجمعة الماضية وحتى يوم أمس الاثنين"، مبينة أن "متوسط عدد الرحلات اليومية في مطار بغداد، وصل الى 76 رحلة يوم الجمعة الماضي، و77 رحلة/ السبت، و79 رحلة/ الأحد، و79 رحلة/ الاثنين، بزيادة ملحوظة بلغت أكثر من 20%، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك".

وأضافت أن "أكبر عدد رحلات تحققت في مطار بغداد الدولي، قبل يوم الجمعة الماضي، كان 75 رحلة، وذلك بتاريخ 15 آذار الماضي".

وتابعت: "في مطار النجف الأشرف الدولي، فأن عدد الرحلات الجوية المجدولة وصل الى 25 رحلة يوم الأربعاء، ومثلها يوم الخميس الماضيين، و27 رحلة/ الجمعة، و29 رحلة لكلّ من يومي السبت والأحد، و27 رحلة/ الاثنين"، موضحة أن "الزيادة في النسبة بلغت أكثر من 60%، حيث لم يتجاوز عدد الرحلات الجوية خلال الأيام العادية 18 رحلة يومياً".

من جانبه، أكد مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية عباس البيضاني وفقاً للبيان أن "الوزير رزاق محيبس السعداوي وجه بالاستعداد التام واستنفار كافة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين في مختلف المطارات العراقية التي تدير عملها الوزارة"، لافتاً الى أن "الزيادة في عدد الرحلات الجوية تعكس النشاط السياحي وحركة السفر المتزايدة التي يشهدها العراق خلال أيام الأعياد والمناسبات، والتي تحرص الشركة خلالها على توفير جميع مستلزمات الراحة والأمان للمسافرين".

وذكر "اكمال كافة الاستعدادات للتفويج العكسي للحجاج، بدءاً من يوم 21 حزيران الجاري وحتى الثالث من تموز المقبل، مع إمكانية تقليص الفترة في حال تم قبول طلب زيادة معدل الرحلات من الجانب السعودي"، لافتاً الى أن "هناك تنسيقاً عالياً بين الوزارة وهيئة الحج والعمرة والجهات الساندة، من أجل إنجاح خطة التفويج العكسي في المطارات، الى جانب تهيئة ما لا يقل عن 160 باصاً في المطارات لنقل الحجاج الى مناطق سكناهم".