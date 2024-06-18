رئيس الوزراء يؤكد أهمية إعادة النظر بحصة العراق من الحج في العام المقبل

2024-06-18 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية إعادة النظر بحصة العراق من الحج في العام المقبل، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية لنجاح مراسيم الحج.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، وزير التجارة في المملكة العربية السعودية ماجد القصبي والوفد المرافق له".

وأضاف أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، والتأكيد على أهمـية تضافر الجهود لتخفيف حدة التوتـر والأزمات التي تواجه المنطقة، وضرورة استمرار الجهود المشتركة لوقف الحرب على غزة بأسرع وقت، وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية".

وتابع أن "اللقاء شهد أيضاً مناقشة إجراءات التنسيق بين العراق والسعودية لعقد الدورة السادسة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابقة وفقاً لاختصاص كل لجنة فرعية، ومنها اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية خلال المدة المقبلة، وتحديد موعد انعقادها بالتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، وكذلك مناقشة إنجاز الربط الكهربائي حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، ومتابعة المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ الربط الكهربائي من خلال اللجنة الفنية المعنية".

وثمن رئيس الوزراء "جهود المملكة العربية السعودية لنجاح مراسيم الحج، والإشادة بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج العراقيين"، مؤكداً "أهمية إعادة النظر بحصة العراق في العام المقبل، بناءً على النسبة السكانية المعتمدة في إحصائيات الأمم المتحدة".

من جانبه، نقل القصبي تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً "تطلع حكومته إلى توسعة آفاق التعاون البناء، في مختلف المجالات، وبما يسهم في تعزيز العلاقات بين بغداد والرياض، وتحقيق مصالح شعبي البلدين".