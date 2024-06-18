إخماد حريق اندلع بمحال تجارية في سوق عريبة شرقي بغداد

2024-06-18 15:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، بإخماد حريق اندلع داخل 5 محال تجارية في سوق عريبة بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل 5 محال تجارية عبارة عن ملابس ومحل كوزمتك داخل سوق عريبة في مدينة الصدر".

وأضاف ان "الحريق انتهى دون إصابات بشرية".

وكان مصدر امني، اكد في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق في سوق عريبة بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "حريقًا كبيرا التهم بعض المحال التجارية داخل سوق عريبة في مدينة الصدر ببغداد".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني استنفرت فرقها لإخماد الحريق".



