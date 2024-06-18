العراق وفرنسا يبحثان توقيع مذكرة تفاهم أمنية وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

2024-06-18 15:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث العراق مع فرنسا، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، آلية ومراحل توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين البلدين للاستفادة من خبرات الجيش الفرنسي في مجالات التدريب والمشورة وتمكين القطعات.

وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في أهمية تطوير قدرات ومهارات قواتنا الأمنية وتكثيف الجهود في مجال التدريب، استقبل الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، في مكتبه، مفتش الجيوش الفرنسية الفريق مارك اوليه، وجرت مناقشة التمارين المشتركة التي تم إجراؤها لتطوير قابليات الوحدات الصحراوية العراقية، فضلاً عن الإمكانيات التي تتمتع بها قواتنا الأمنية، يأتي ذلك في ظل العمل لبناء علاقة أمنية متينة مستدامة للاستفادة من خبرات الجيش الفرنسي في مجالات التدريب والمشورة وتمكين القطعات".

وأضاف، إنه "جرى بحث آلية ومراحل توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين العراق وفرنسا على أن ترتكز على احترام سيادة العراق والاعتماد على قدراته والتعاون المستمر وفق متطلبات ورؤية الحكومة العراقية والقيادات الأمنية والتي ترتكز في بنودها أيضاً على تطوير قطعاتنا الأمنية والصنوف المهمة منها، خاصة القوة الجوية وطيران الجيش والقوات الخاصة، فضلاً عن إنهاء الاعتماد على قوات التحالف الدولي والاعتماد بشكل كامل على إمكانيات وخبرات وقدرات القوات الأمنية العراقية بجميع صنوفها".

وتابع: "وناقش نائب قائد العمليات المشتركة مع ضيفه التمارين المشتركة بين القوة الجوية لكلا البلدين وتحقيق المصالح المتبادلة، وقدم شكره وتقديره للجهود التي بذلتها القوات الفرنسية ودعمها للقطعات الأمنية خاصة خلال مكافحة الإرهاب".

وبحسب البيان: "أثنى مفتش الجيوش الفرنسية على التطور الحاصل في العمل الأمني العراقي وما يتم تنفيذه من عمليات أمنية لتعزيز الاستقرار".



