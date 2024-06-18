الصحة النيابية: حوادث العيد ضمن النسب الطبيعية والمستشفيات مستعدة لأي طارئ

2024-06-18 15:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الصحة البرلمانية، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، استعداد كافة مستشفيات العراق لاستقبال ومواجهة أي طارئ خلال عطلة عيد الأضحى، فيما اشارت الى ان الحوادث خلال هذه الأيام هي ضمن النسب الطبيعية، المعتاد تسجيلها، ولا يوجد أي ارتفاع ملحوظ بالحوادث سواء المرورية او غيرها.

وقالت عضو اللجنة وفاء حسين، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الصحة العراقية وضعت خطة خاصة بأيام عطلة عيد الأضحى لمواجهة واستقبال أي طارئ، بالتالي فان كافة المستشفيات في بغداد وباقي المحافظات هي جاهزة ومستعدة لاستقبال أي طارئ وكذلك الحالات المرضية المختلفة، إضافة الى صالات الطوارئ، التي تعمل على مدار الـ(24) ساعة".

وأضافت حسين انه "لغاية الان لا توجد احصائيات دقيقة عن حالات المرضى او الحالات الطارئ التي استقبلتها المستشفيات خلال أيام العيد الماضي، كما نعتقد ان الحوادث خلال هذه الأيام هي ضمن النسب الطبيعية، المعتاد تسجيلها، مؤكدة انه "لا يوجد أي ارتفاع ملحوظ بالحوادث سواء المرورية او غيرها".

وكانت مديرية الدفاع المدني، كشفت الاثنين (17 حزيران 2024)، عن تخصيص 50 مليار دينار لدعم جهود وعمل المديرية، فيما اشارت لانخفاض نسبة الحوادث الى 44% مقارنة بالنصف الأول من هذا العام.

وقال مدير اعلام المديرية العقيد رحمن حسين في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "تم تخصيص 50 مليار دينار عراقي لبناء 25 مفرزة نموذجية داخل المناطق السكنية"، مشيرا الى "انجار ما يقرب عن 85% من هذا المشروع ".

وأضاف حسين، ان " حصة جانب الكرخ في العاصمة كانت 11 اما الرصافة فكانت حصتها 12 مفرزة"، مؤكدا ان "هذه المفارز تم انتخابها في المناطق التي ربما تحدث بها حرائق ".

وتابع ان "25 مليار دينار خصصت لتعاقد وشراء عجلات حديثة حيث تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم للانتقال الى المناشئ الرصينة كاليابان والصين وألمانيا"، لافتا الى انه "تم التعاقد على اليات جديدة حيث تم وصول جزء منها وتباعا، سيتم استكمالها خلال العام الجاري".

واكد حسين، ان "هناك دعم من قبل وزير الداخلية ونتيجة هذا الدعم مقارنة بالنصف الأول من هذا العام فقد انخفضت الحوادث بنسبة 44% ".