تراكمت منذ عام 2011.. البصرة توجه دعوة لبغداد بشأن 45 تريليون دينار بذمتها

2024-06-18 16:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة البصرة عماد المطوري، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، عن وجود مبالغ كبيرة لمحافظة البصرة بذمة الحكومة الاتحادية، مبينا ان 13 عاما من بعد عام 2011 تاخرت فيها وزارة المالية بصرف كامل التخصيصات للمحافظة.

وقال المطوري لـ"بغداد اليوم" إن "البصرة لديها خطط خدمية طموحة ورغم ان ما خصص لها من أموال في موازنة 2024 لا يوازي حجم الحاجة لتنفيذ مشاريع مهمة وكبيرة الا ان المحافظة تطلب بغداد مبلغ يصل الى 45 ترليون وهو بذمة الحكومة منذ عام 2011".

وأضاف ان "على وزارة المالية صرف تلك المبالغ لغرض اكمال المشاريع المستمرة او تنفيذ مشاريع جديدة للسنة الحالية".

يذكر ان مجلس النواب صوت على تخصيص مبلغ يتجاوز 850 مليار دينار الى محافظة البصرة بموازنة 2024 ما أدى الى سلسة اعتراضات محلية واتحادية على تلك التخصيصات.

جدير بالذكر ان مجلس النواب العراقي، صوت الاثنين (3 حزيران 2024) على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب صوت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة 13 لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)".