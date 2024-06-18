القبض على 20 متهما وضبط أسلحة غير مرخصة ودراجات وعجلات شرقي بغداد

2024-06-18 16:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة علميات بغداد، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، القبض على 20 متهما وضبط أسلحة غير مرخصة ودراجات وعجلات شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "قطعاتنا ومن خلال الفرقة الخامسة شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، قامت بعمليات بحث وتفتيش مناطقي ونصب نقاط أمنية (سيطرات) مفاجئة ضمن قاطع مسؤوليتها شرق العاصمة بغداد، نتج عنها إلقاء القبض على (20)متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بالجرائم (الجنائية، حيازة اسلحة، مشاجرات) والاستيلاء على عدد من الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة وضبط عجلات ودراجات نارية مخالفة للضوابط والشروط المرورية بضمنها عجلة حوضية محملة بمنتوج نفطي بدون أوراق رسمية".

وأضافت، إنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".