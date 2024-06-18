الدوري الإسباني يكشف عن جدول مباريات الموسم الجديد

2024-06-18 16:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أزاحت رابطة الدوري الإسباني الستار عن جدول مباريات الموسم الجديد 2024/2025، الذي سينطلق في 18 أغسطس/ آب المقبل حتى 25 مايو/ آيار 2025، بالجولة الثامنة والثلاثين.

وكان ريال مدريد هو من فاز باللقب رقم 36 في تاريخه بالموسم الماضي، برصيد 95 نقطة وبفارق 10 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وتبدأ كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مشوارها بمواجهة أمام ريال مايوركا خارج الديار، ولم يتم تحديد موعد المباراة أو توقيتها من رابطة الدوري الإسباني، على أن يكون برشلونة على موعد أمام منافسه القوي فالنسيا خارج الأرض، من دون تحديد أيضًا للموعد أو التوقيت حتى الآن.

وأسفرت منافسات الليغا هذا الموسم عن تأهل الرباعي، ريال مدريد، وبرشلونة، وجيرونا، وأتلتيكو مدريد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في حين تأهل فريقا أتليتك بلباو وريال سوسيداد للمشاركة في الدوري الأوروبي، بعد تواجدهما في المركزين الخامس والسادس.

كما صعد ريال بيتيس سابع الدوري الإسباني للمشاركة في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، وفي صراع الهبوط، غادرت أندية قادش وألميريا وغرناطة منافسات الليغا لتهبط إلى الدرجة الأدنى.

مباريات الجولة الأولى للدوري الإسباني:

أتلتيك بلباو ضد خيتافي

ريال بيتيس ضد جيرونا

ريال مايوركا ضد ريال مدريد

لاس بالماس ضد إشبيلية

فياريال ضد أتلتيكو مدريد

فالنسيا ضد برشلونة

ريال سوسيداد ضد رايو فاييكانو

سيلتا فيغو ضد ديبورتيفو ألافيس

أوساسونا ضد ليغانيس

بلد الوليد ضد الصاعد الثالث من إسبانيول أو ريال أوفيدو، بعد نهاية جولة الإياب في الدرجة الثانية.