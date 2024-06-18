نفط الوسط تعلن قرب توزيع سندات اكثر من 2600 قطعة أرض لموظفيها ببغداد

2024-06-18 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شركة نفط الوسط، اليوم الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، عن قرب توزيع أراضٍ لموظفيها والتي ستشمل مركز الوزارة ومعاهد النفط في العاصمة بغداد" مبينة، ان "الأراضي ستتجاوز الـ 2600 قطعة".

وقال مدير عام الشركة محمد ياسين حسن، لـ"بغداد اليوم"، ان "نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد، ابدى اهتماماً كبيرا بملف الأراضي حيث ذلل العقبات امام انجاز هذا الملف خدمة لموظفي شركتنا وباقي المستفيدين من القطاع النفطي لهذه الأراضي".

وبين حسن، انه "تواصل مع إدارة التسجيل العقاري في العاصمة بغداد لغرض المضي سريعا بإنجاز السندات لتوزع أراضي للموظفين المستحقين وهذا من اهم استحقاقاتهم".

وأضاف مدير عام نفط الوسط، ان "العمل يمر بوتيرة عالية على توفير أراضي لموظفي الشركة في باقي المحافظات فبعضها وصل إلى مراحل متقدمة والأخرين في المراحل الأولية لكن ما نعمل عليه هو ان يستلم موظفي شركتنا للأراضي بكل المحافظات التي تقع ضمن حدود عملنا".

يذكر ان نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد قام بتوزيع اكثر من 6500 قطعة ارض في قضاء شط العرب في محافظة البصرة فيما كشف بوقت سابق عبر "بغداد اليوم" عن حصول الوزارة على أكثر من 60 ألف قطعة أرض ستوزع لكل موظفي القطاع النفطي في البصرة" مبيناً انه "خاطب جميع المحافظين لاستحصال موافقتهم على منح جميع موظفي القطاع النفطي بالمحافظات على أراض سكنية لهم".