رئيس الوزراء يستقبل مجموعة من مديري مراكز البحوث والدراسات في العراق

2024-06-18 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من مديري مراكز البحوث والدراسات في العراق بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل مجموعة من مديري مراكز البحوث والدراسات في العراق بمناسبة عيد الأضحى المبارك".