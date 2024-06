2024-06-18 17:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أثار قيام صفحة تلفزيون الناصرية على الفيسبوك بنشر خبر حملة مكافحة الكلاب السائبة التي نفذتها السلطات في مدينة الناصرية، وأسفرت عن قتل 84 كلبًا في يومها الأول، ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اظهرها اكثر من 500 تعليق في اقل من ساعة بعد نشر الموضوع. وبحسب...

The post بين الرضا والاستنكار: ردود فعل متباينة على حملة مكافحة “الكلاب“ في الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.