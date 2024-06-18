2024-06-18 17:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أقر البرلمان الكندي بالإجماع مشروع قانون قدمته “مجموعة العدالة الجماعية للإيرانيين”، يدين النظام القضائي الإيراني ويفرض عقوبات ضده، بحسب موقع “إيران إنترناشيونال”. ويقضي هذا القانون بإدراج 31 قاضيًا ومدعيًا عامًا ومحققًا من النظام القضائي الإيراني، لعبوا دورًا في قمع حقوق المواطنين والمتظاهرين، في قائمة العقوبات الكندية. وقال أحد أعضاء مجموعة العدالة الجماعية للإيرانيين، لموقع […]

ظهرت المقالة البرلمان الكندي يقر قانوناً يفرض عقوبات ضد النظام القضائي في إيران أولاً على ايشان.