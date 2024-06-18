2024-06-18 17:48:06 - المصدر: منصة إيشان

تجدد الحديث عن إمكانية خروج قيادة حركة حماس من العاصمة القطرية الدوحة، عقب تصريحات منسوبة لقيادات في الحركة، اليوم الثلاثاء، تصب في هذا الاتجاه. ويهتم الإعلام العبري بشكل استثنائي بهذا الملف، منذ أن ترددت أنباء بشأنه في أبريل/ نيسان الماضي، وينظر إليه على أنه ورقة ضغط على حماس، قد تدفعها لتخفيف مواقفها بشأن صفقة […]

ظهرت المقالة وسائل إعلام:: قيادات حماس يدرسون بجدية نقل مقرهم خارج قطر أولاً على ايشان.