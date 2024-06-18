التمويل الدولية: الإصلاح الاقتصادي في العراق يشهد وتيرة متصاعدة واستثمرنا نحو ملياري دولار

2024-06-18 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واع - وسام الملاأكد ممثل مؤسسة التمويل الدولية في العراق بلال زغير، اليوم الثلاثاء، وصول استثمار المؤسسة في العراق إلى ما يقارب الملياري دولار منذ عام 2005، فيما أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي يشهد وتيرة متصاعدة.وقال زغير لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عمل مؤسسة التمويل الدولية يعود الى العام 2005 وخلال سنوات استطعنا استثمار ما يقارب ملياري دولار في مجموعة كبيرة من القطاعات"، مشيراً إلى أن "عملنا في العراق سيمتد ايماناً منا للآفاق المستقبلية للعراق وتسارع وتيرة الإصلاح الاقتصادي وهذا سينعكس إيجابا في ايجاد فرص استثمارية اخرى قي كافة القطاعات سواء الصناعية او البنى التحتية او في القطاع المالي والمصرفي".وأضاف، أن "مؤسسة التمويل الدولية هي ذراع البنك الدولي التي تعنى بتطوير القطاع الخاص من خلال تقديم التمويل اللازم لمشاريع القطاع الخاص إضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية وبالتالي فإن إطار عمل المؤسسة يتسع ليشمل مجموعة كبيرة من الخدمات المالية الى كافة الشركات العاملة في العراق إضافة الى تقديم خدمات استشارية".وتابع زغير أن "تفكير مؤسسة التمويل الدولية يتعلق بمجموعة من القطاعات التي نعتقد بأهميتها ونشارك بأهميتها مع الحكومة العراقية سواء الاستثمار في القطاعات الصناعية العراقية حيث تكون منتجة وبديلة للاستيراد والجزء الثاني يتعلق بالقطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي اضافة الى أهمية الاستثمار في البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للعراقيين في أنحاء البلاد كافة"، لافتاً إلى أن "النقطة الأساسية هي عملنا و تشجيع القطاع الخاص والعمل معه".